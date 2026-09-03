Rajasthan : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त, प्रताप सिंह खाचरियावास की बड़ी प्रतिक्रिया

Rajasthan : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र मिश्रा नियुक्ति किए गए। इसके बाद तमाम जगह उनका स्वागत किया गया तो कई स्थानों पर उनको सचेत भी किया गया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला CEO बनाए जाने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, भगवान राम के मंदिर में हुई चोरी ने देश के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई है। मेरा मानना ​​है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी होनाएक बहुत बड़ी घटना है। जिनके नाम पर लोग मर्यादा, सच्चाई और ईमानदारी की कसम खाते हैं, उन्ही के मंदिर में चोरी बड़ा अपराध है। राम के नाम के सहारे भाजपा आज सत्ता पर बैठी है। उसके बाद इस घटना पर BJP के गैर-जिम्मेदाराना बयान, बहुत चिंताजनक हैं। BJP को अपना रवैया सुधारने की ज़रूरत है।