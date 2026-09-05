Hanumangarh : ‘उसके बेटे को पहले ही मरवा चुकी है’, बहू का बयान सुन सास चौंकी, दर्ज करवाया हत्या का मामला

इस साल 9 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे सुनीता अपने भाई नरेन्द्र, मुकेश कूकणा व 5-7 अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंची। आरोप है कि वहां गाली-गलौच कर उसके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर पुत्री सुमन, नातिन किरण व पड़ोसी अजय पहुंचे और उसे छुड़ाया। आरोप है कि जाते समय सुनीता ने कहा कि वह उसके बेटे को पहले ही मरवा चुकी है। इस कथित बयान से प्रहलाद की मौत में सुनीता व मुकेश की भूमिका को लेकर उसका संदेह गहरा गया।