Dungarpur Crime : लूटपाट करने के बाद बन जाते थे ‘महिला’, पुलिस ने किया गैंग का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

एक अन्य खबर के अनुसार डूंगरपुर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दांव पर लगी राशि भी जब्त की है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि भोईवाड़ा क्षेत्र में कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे है। सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश दी और भोईवाड़ा निवासी प्रकाश पुत्र शिवनारायण भोई, हीरालाल पुत्र कारुलाल भोई, संतोष पुत्र प्रभुलाल भोई, कपिल पुत्र चंदूलाल चौहान, रमेश पुत्र नारायणलाल भोई, सूरजमल पुत्र दौला भोई, लोकेश पुत्र सोहनलाल भोई, रमेश पुत्र घन्ना भोई, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मण भोई, लोकेश पुत्र सूरजमल भोई, प्रकाश पुत्र लक्ष्मण भोई, दशरथ पुत्र लक्ष्मण भोई, विजय पुत्र दशरथ भोई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दाव पर लगी 124955 रुपए जब्त की। कार्रवाई में एसआई चंदूलाल, एसएआई मोहनपाल, कांस्टेबल मगन, जितेंद्र यादव व जितेंद्र शामिल थे।