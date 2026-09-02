डूंगरपुर निकाय चुनाव: कांग्रेस में मची खलबली! मतदान से पहले बीजेपी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

बुधवार को डूंगरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर-28 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस वार्ड में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। प्रतीक बलात के हटने के बाद मैदान में केवल बीजेपी उम्मीदवार चेतन खराड़ी ही अकेले प्रत्याशी रह गए हैं, जिसके चलते उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।