Exclusive: 15 साल में 668 मौतें और 767 लोग गंभीर घायल; राजस्थान-गुजरात बॉर्डर की 26 KM राह में 32 ‘अंधे मोड़’

Rajasthan Road Safety: डूंगरपुर: राजस्थान को गुजरात से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-48 पर डूंगरपुर जिले की सीमा का सफर जानलेवा साबित हो रहा है। मोतली मोड़ से रतनपुर बॉर्डर तक करीब 26-28 किलोमीटर हिस्से में 32 खतरनाक और घुमावदार मोड़ हैं। पिछले 15 साल में इन मोड़ों पर हुए हादसों में सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के स्थायी इंतजाम अब तक कागजों में ही सिमटे हुए हैं। पुलिस ने कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त वाहनों को चट्टानों और खाइयों के पास खड़ा कर चेतावनी देने की पहल की, लेकिन हादसों का सिलसिला नहीं थमा।