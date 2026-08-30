Dungarpur Crime: अंतिम संस्कार से पहले पिता के शव पर दिखे गहरे घाव, पुलिस पहुंची तो बेटे की झूठी कहानी का हुआ पर्दाफाश

रिपोर्ट में बताया कि कांतिलाल आए दिन पैतृक जमीन बेचने को लेकर पिता से झगड़ा व मारपीट करता रहता था। पिता जमीन बेचने से मना करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक हेरम्ब जोशी के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक मनीष खोईवाल के नेतृत्व में एएसआई धर्मेन्द्र सिंह, तखत सिंह, हेड कांस्टेबल इन्द्रजीत सिंह, कांस्टेबल भूपेन्द्र सिंह, प्रहलाद सिंह एवं चन्द्र पाल सिंह की थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की। आरोपी गोवाड़ी निवासी कांतिलाल पुत्र गौतम यादव को डिटेन कर थाने पर लाकर पूछताछ की। कांतिलाल पहले तो पिता के छत से गिरने की कहानी ही दोहराने लगा, बाद में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपने पिता गौतम यादव की कुल्हाड़ी से हत्या करना स्वीकार किया।