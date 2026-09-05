Dungarpur: सब्जी के खाली कैरेट की आड़ में शराब तस्करी, 60 लाख का माल बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

इसके बाद पुलिस टीम ने टेम्पो का पीछा किया। पालवड़ा मोड़ के समीप चालक ने टेम्पो रोक दिया और उसमें सवार आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने टेम्पो की तलाशी ली तो उसमें शराब के कार्टन मिले। इस कार्रवाई में 141 कार्टन शराब जब्त की गई। पुलिस ने गुडेल, सलूंबर निवासी मुकेश पुत्र हीरागिरी को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।