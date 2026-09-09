Dungarpur: चुनावी स्याही के साथ सेल्फी का ख्वाब अधूरा, दो वार्डों में नहीं हुई वोटिंग, नए वोटर मायूस

डूंगरपुर। नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर शहर के हर वार्ड में उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन डूंगरपुर के दो वार्ड ऐसे हैं, जहां चुनावी सरगर्मी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वार्ड 23 और 28 में प्रत्याशियों के निर्विरोध चयन के चलते मतदान नहीं हुआ। ऐसे में पहली बार मतदाता बने युवाओं का वोट डालने, उंगली पर स्याही लगवाने और सेल्फी लेने का सपना अधूरा रह गया। अब इन नए मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा।