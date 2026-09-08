डूंगरपुर: पैर फिसलने से बहन कुंड में गिरी, बचाने गया भाई भी डूबा, एमपी में हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिसौर निवासी अजीत सिंह (26) पुत्र भूपेंद्र सिंह चौहान एवं अंजली पुत्री देवीसिंह चौहान दोनों चचेरे भाई बहन है। वे इंदौर में परिवार के साथ रहते है। सोमवार को महेंद्र सिंह अपने भाई रोहित सिंह राठौड, अभिराज सिंह चौहान, अजीतसिंह , अंजली और अश्विनी चौहान सभी मिल कर महू के लोधिया कुंड घूमने गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे सभी कुंड के आसपास घूम रहे थे।