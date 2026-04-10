SOG Action: 12 आरोपियों के बाद मास्टरमाइंड गिरफ्तार, BSTC परीक्षा में डमी अभ्यर्थी से दिलाया था एग्जाम



एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि उदयपुर जिले के फलासिया निवासी शंभूलाल वडेरा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर आरोप है कि वह संगठित गिरोह बनाकर बीएसटीसी परीक्षा में मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलवाता था। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 13 अप्रेल तक एसओजी की रिमांड पर सौंप दिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।