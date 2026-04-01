Rajasthan: बंद मकान में मिले मां और दो बेटों के शव, घर से आ रही थी बदबू, सुसाइड नोट मिला

पुलिस ने मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो कमरे में महिला और उसके दो बेटों के शव जमीन पर पड़े मिले। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों की मौत कुछ समय पहले ही हो चुकी थी, जिसके कारण शवों से दुर्गंध आने लगी थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मौत से पहले तीनों ने अपने रिश्तेदारों को आधार कार्ड और फोटो भेजे थे।