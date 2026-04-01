Jaipur Accident : घर के बाहर बैठी महिला को वैन ने कुचला, हुई मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पुलिस के मुताबिक मृतका कलावती गुर्जर (63) चौधरी कॉलोनी की रहने वाली थी। सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से वह घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान बेकाबू वैन ने उन्हें कुचल दिया। घटना के समय पास में एक मजदूर भी काम कर रहा था। वैन को आता देखकर वह पीछे हट गया वरना वह भी हादसे का शिकार हो सकता था। पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश जारी है।