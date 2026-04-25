राजस्थान का मनोहरपुर-दौसा हाईवे कब बनेगा फोरलेन? अब सामने आया नया अपडेट

टेक मैनेजर ने कहा कि मनोहरपुर-दौसा हाईवे के फोरलेन टेंडर में करीब 6 माह का समय लगेगा। टेंडर होने के दो माह के अंदर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बैठक के दौरान एसडीएम ललित मीणा, तहसीलदार रामधन विश्नोई, पटवारी राहुल जांगिड, धौला पंचायत प्रशासक प्रकाश गोडल्या, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रभूदयाल गुर्जर, पूर्व पंसस दीपक शर्मा, मंडल महामंत्री साधुराम राठी, एनएचएआइ एनएचएआइ के आरई ओमप्रकाश बुनकर, हाईवे मेंटिनेंस कम्पनी के अमरेश सिंह, डीपीआर कम्पनी के प्रसन्ना कुमार सहित आस पास की ग्राम पंचायतों के लोग मौजूद रहे। इधर, एनएचएआइ द्वारा परामर्श बैठक को लेकर दौसा सांसद, दौसा विधायक व शाहपुरा विधायक को भी बुलाया था, लेकिन वे बैठक में मौजूद नहीं थे।