Dausa: पति-पत्नी का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, दो मासूम बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

इधर, कलक्ट्रेट पुलिया के पास जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर जुगाड़ और ट्रक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक जने की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की कतार लग गईं। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।