Rajasthan News: राजस्थान में गैस सिलेंडर से शराब तक, जानें क्या-क्या हुआ महंगा

राजस्थान में पहली बार नया शिक्षण सत्र एक अप्रेल यानी आज से शुरू हो गया है। नए सत्र के पहले दिन से स्कूलों का समय ग्रीष्मकालीन लागू हो गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक पारी स्कूल का समय सुबह 7.30 बजे से 1 बजे तक रहेगा। दो पारी स्कूलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय रहेगा। प्रत्येक पारी साढ़े पांच घंटे की होगी। शिक्षण सत्र के पहले माह में शिविरा पंचांग के अनुसार कुल 23 कार्य दिवस होंगे। इस माह 4 रविवार के साथ 3 अप्रेल गुड फ्राई डे, 11 अप्रेल महात्मा ज्योति बा फुले जयंती, 14 अप्रेल आम्बेडकर जयंती तथा 19 अप्रेल रविवार को भगवान परशुराम जयंती का अवकाश रहेगा।