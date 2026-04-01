Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 65 अफसरों के तबादले, इन जिलों के कलक्टर बदले; यहां देखें लिस्ट

डॉ जोगाराम को सचिव, आयुक्त पंचायती राज विभाग व निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजन विशाल को निदेशक, जल जीवन मिशन, जयपुर, जितेंद्र कुमार सोनी को सचिव, मुख्यमंत्री व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कन्हैया लाल स्वामी को संभागीय आयुक्त, जोधपुर, नकाते शिवप्रसाद मदन को प्रबंध निदेशक, राजस्थान ऊर्जा विकास व आईटी सर्विसेज, शिवांगी स्वर्णकार को विशिष्ट सचिव, वित्त विभाग व सीईओ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी, ओमप्रकाश कसेरा को आयुक्त, नगर निगम जयपुर, नमित मेहता को आयुक्त, आबकारी विभाग उदयपुर, नम्रता वर्षणी को विशिष्ट सचिव, खान व पेट्रोलियम विभाग, अरविंद पोसवाल को आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, डॉ रश्मि शर्मा को निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान व विशिष्ट सचिव सांख्यिकी विभाग, लक्ष्मी नारायण मंत्री को आयुक्त, उदयपुर व देवस्थान विभाग, कल्पना अग्रवाल को विशिष्ट सचिव, जलग्रहण विकास व भू-संरक्षण विभाग, सुरेश ओला को प्रबंध निदेशक (RIICO) व आयुक्त, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, प्रियंका गोस्वामी को आजीविका परियोजनाएं व स्वयं सहायता समूह, जयपुर, अल्पा चौधरी को भू-प्रबंधन आयुक्त व पदेन निदेशक बंदोबस्त, बाबूलाल गोयल को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर लगाया गया है।