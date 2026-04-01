Rajasthan EV Charging Station: केंद्र से मिली 81.12 करोड़ की सौगात, जयपुर सहित 4 स्मार्ट सिटी में लगेंगे 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन

जयपुर। इलेक्ट्रिक वाहनों मालिकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को शहरी क्षेत्र और हाईवे पर सस्ती चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्लान को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटी और राजमार्गों के 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।