राजस्थान पुलिस का अलर्ट: Cyber fraud होने पर घबराए नहीं, Golden Hour में करें ये काम

राज्य में साइबर ठगी के कई बड़े मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ताजा है 6.80 करोड़ रुपए का ‘बॉस स्कैम’। इसमें ठगों ने कंपनी के डायरेक्टर का रूप धारण कर अकाउंटेंट को पैसा ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान पुलिस की सेंट्रल साइबर क्राइम थाना ने इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 सितंबर 2026 को बाड़मेर निवासी तगाराम को गिरफ्तार किया गया, जिसने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था। इस खाते में 24 अगस्त को 2.50 लाख रुपये आए थे। ठगों ने म्यूल अकाउंट, UPI, QR कोड और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी(USDT) का इस्तेमाल रकम छिपाने के लिए किया। करीब 3.50 करोड़ रुपए होल्ड करवाए जा चुके हैं।