Rajasthan Police : वर्दी का वादा, संकट में परिवार का साथ निभाएगी राजस्थान पुलिस

‘अक्षयफंड’ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आत्मनिर्भर और व्यावहारिक है। फंड बनने के बाद जब तक इसमें से मदद दी जाती है, तब तक किसी कर्मचारी के वेतन से दोबारा कटौती नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर ही फिर से एक दिन का वेतन स्वैच्छिक रूप से जमा किया जाएगा। इससे न तो कर्मचारियों पर बार-बार बोझ पड़ेगा और न ही फंड खत्म होने का डर रहेगा। पुलिसकर्मी के निधन पर उसके परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता तुरंत दी जाएगी। यह राशि शोक में डूबे परिवार को शुरुआती आर्थिक संकट से उबरने में मदद करेगी और उन्हें यह भरोसा दिलाएगी कि उनका ‘पुलिसपरिवार’ हमेशा उनके साथ खड़ा है।