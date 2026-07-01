Toll Rate Hike: जयपुर-आगरा हाईवे पर सफर हुआ महंगा, टोल दरों में आज से बढ़ोतरी, जानें नई दरें

सिकंदरा टोल प्लाजा पर अब 475 रुपए और राजाधोक टोल प्लाजा पर 470 रुपए टोल देना होगा। हल्के वाणिज्यिक वाहनों की टोल दर भी 70 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दी है। टोल दरों में बढ़ोतरी का असर परिवहन लागत पर भी पड़ेगा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बढ़े हुए टोल शुल्क से माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खासकर जयपुर-आगरा मार्ग पर नियमित रूप से चलने वाले व्यापारिक वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित होगी।