Pachna Dam: 7 दिन में होगा पांचना के पानी पर फैसला, किरोड़ीलाल मीना के वॉकआउट के बाद बदली रणनीति

हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में ढिलाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पांचना बांध के कमांड एरिया की नहरों में पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। तीन सप्ताह के भीतर पानी छोड़ दिया जाए, अन्यथा 27 जुलाई को स्पष्टीकरण देने के लिए करौली कलक्टर व संबंधित अधिशासी अभियंता कोर्ट में हाजिर हों। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने कांग्रेस विधायक रामकेश मीना व अन्य की जनहित याचिकाओं व एक अवमानना याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया। सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि स्थानीय स्तर पर विरोध के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। सरकारी पक्ष ने अदालती आदेश की पालना के लिए 15 दिन का समय मांगा।