Rajasthan News : पेट्रोल-डीज़ल के दाम में गिरावट, कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए- तो डीज़ल 3 रुपए सस्ता

राजस्थान के वाहन चालकों और आम जनता के लिए 1 July 2026 की सुबह एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी Nayara Energy ने राजस्थान सहित पूरे देश में अपने सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों में भारी कटौती करने का आधिकारिक फैसला किया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में सीधे 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की है, जिससे राज्य के लाखों वाहन मालिकों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलेगा। बता दें कि राजस्थान में Nayara Energy का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इस कटौती का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर बड़े पैमाने पर दिखने लगा है।