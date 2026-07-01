Rajasthan News : पेट्रोल-डीज़ल के दाम में गिरावट, कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए- तो डीज़ल 3 रुपए सस्ता

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राजस्थान के वाहन चालकों और आम जनता के लिए 1 July 2026 की सुबह एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी Nayara Energy ने राजस्थान सहित पूरे देश में अपने सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों में भारी कटौती करने का आधिकारिक फैसला किया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में सीधे 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की है, जिससे राज्य के लाखों वाहन मालिकों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलेगा। बता दें कि राजस्थान में Nayara Energy का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इस कटौती का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर बड़े पैमाने पर दिखने लगा है।
राजस्थान में Nayara Energy के लगभग 900 पेट्रोल पंप एक्टिव हैं। बुधवार, 1 July 2026 की सुबह से ही इन सभी 900 पेट्रोल पंपों पर नए और घटे हुए रेट्स को अपडेट कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में स्थित Nayara के पंपों पर सुबह से ही गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। स्थानीय टैक्स और वैट (VAT) के कारण अलग-अलग जिलों में अंतिम कीमत में थोड़ा बहुत अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन 5 रुपये और 3 रुपये की यह सीधी कटौती हर जगह लागू कर दी गई है।
भारत के फ्यूल मार्केट के इतिहास में यह पिछले 2 साल से अधिक समय में पहली बार हुआ है जब किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती की है। इससे पहले मार्च 2026 में वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव के कारण Nayara Energy ने कीमतों में बढ़ोतरी की थी। अब करीब 4 महीने बाद कंपनी ने उस बढ़ोतरी को पूरी तरह से वापस ले लिया है और जनता को सीधे तौर पर राहत पहुंचाई है। पूरे देश की बात करें तो Nayara Energy के 7,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर यह नया नियम और नई दरें पूरी तरह प्रभावी हो चुकी हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में पिछले कुछ समय से कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है। पश्चिम एशिया (West Asia) में चल रहा तनाव अब काफी हद तक शांत हो चुका है, जिसके कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन फिर से बेहतर हो गई है। इसके अलावा समुद्री व्यापारिक मार्ग दोबारा खुलने से भी ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्थिरता आई है। कच्चे तेल के दामों में आई इसी गिरावट का सीधा फायदा Nayara Energy ने अपने रिटेल उपभोक्ताओं को देने का फैसला किया है।
एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनी Nayara Energy ने अपनी दरें घटाकर ग्राहकों को खुश कर दिया है, वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) और Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) के पेट्रोल पंपों पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। उदाहरण के तौर पर सरकारी पंपों पर पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं।
Rajasthan एक बड़ा राज्य है जहां कृषि और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से डीजल पर निर्भर करता है। डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती होने से किसानों को खेती के काम में और ट्रैक्टर चलाने में सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रोजमर्रा की गाड़ियों से सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए पेट्रोल का 5 रुपये सस्ता होना मंथली बजट को सुधारने में मदद करेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद तेल के दाम कम होने से उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली है। अपने नजदीकी पंप पर जाने से पहले एक बार वहां के सटीक रेट की जानकारी जरूर कर लें।
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