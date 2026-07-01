General Dhiraj Seth: नए थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ का है राजस्थान से ‘स्पेशल कनेक्शन’, जानें गर्व करने वाली ख़ास बातें

भारतीय सेना में आज 1 July 2026 को एक नए युग की शुरुआत हुई है। General Dhiraj Seth (PVSM, UYSM, AVSM) ने आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने General Upendra Dwivedi की जगह ली है, जो अपनी शानदार सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। लगभग 40 साल की बेदाग और गौरवशाली सैन्य सेवा का अनुभव रखने वाले जनरल धीरज सेठ, एक ऐसे समय में सेना की कमान संभाल रहे हैं, जब भारतीय सेना बड़े बदलावों और आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। इस बड़ी खबर के बीच सबसे खास बात यह है कि नए सेनाध्यक्ष का राजस्थान राज्य और यहां की रणनीतिक सीमाओं से बेहद पुराना, गहरा और अटूट रिश्ता रहा है।