राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता- 3 हज़ार से नीचे आई कीमतें, जानें हर शहर की नई रेट लिस्ट

राजस्थान के लाखों व्यापारियों, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए 1 July 2026 की सुबह राहत लेकर आई है। जुलाई महीने की पहली तारीख और बुधवार के शुभ दिन के संयोग के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹183.50 प्रति सिलेंडर की कटौती करने का ऐलान किया है। इस ताजा कटौती के बाद राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अब कई शहरों में ₹3000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गए हैं। इस फैसले के बाद राजस्थान के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वाले छोटे-बड़े कारोबारियों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे बाजार में त्योहारों के सीजन से ठीक पहले एक नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।