राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता- 3 हज़ार से नीचे आई कीमतें, जानें हर शहर की नई रेट लिस्ट

Commercial LPG Cylinder Price Cut - AI PIC
राजस्थान के लाखों व्यापारियों, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए 1 July 2026 की सुबह राहत लेकर आई है। जुलाई महीने की पहली तारीख और बुधवार के शुभ दिन के संयोग के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹183.50 प्रति सिलेंडर की कटौती करने का ऐलान किया है। इस ताजा कटौती के बाद राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अब कई शहरों में ₹3000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गए हैं। इस फैसले के बाद राजस्थान के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वाले छोटे-बड़े कारोबारियों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे बाजार में त्योहारों के सीजन से ठीक पहले एक नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य में अब 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹2957.50 में उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि इस कटौती से पहले तक राजस्थान के व्यापारियों को एक कमर्शियल सिलेंडर खरीदने के लिए ₹3141 का भुगतान करना पड़ता था। अचानक हुई ₹183.50 की इस सीधी गिरावट से हर महीने दर्जनों सिलेंडरों की खपत करने वाले हलवाइयों, कैटरर्स और होटल मालिकों को अपने मंथली बजट में हजारों रुपये की सीधी बचत देखने को मिलेगी।
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जैसे टूरिस्ट हब में हजारों की संख्या में छोटे-बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे चलते हैं, जहां कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जयपुर के एक स्थानीय रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि शादियों और पर्यटन के सीजन से पहले गैस के दाम कम होने से फूड मेन्यू की कॉस्टिंग को मेंटेन करने में आसानी होगी। इस फैसले से बाजार में कॉम्पिटिशन के बीच खाने-पीने की चीजों के दाम भी स्थिर रहने की संभावना है।
एक तरफ जहां कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के आम घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार भी कोई राहत नहीं मिल सकी है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है।
राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर अभी भी अपने पुराने रेट यानी ₹945.50 पर ही स्थिर बना हुआ है। मध्यमवर्गीय परिवारों और गृहणियों को उम्मीद थी कि जुलाई के पहले दिन रसोई गैस के दाम भी कुछ कम होंगे, लेकिन उन्हें फिलहाल अपने पुराने बजट के हिसाब से ही खर्च चलाना होगा।
कंपनियों द्वारा घोषित किए गए ये नए रेट्स 1 July 2026 की सुबह 6 बजे से ही पूरे राज्य की सभी गैस एजेंसियों पर प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं। हालांकि, राजस्थान के अलग-अलग जिलों जैसे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर या बांसवाड़ा में वहां की भौगोलिक दूरी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वैट (VAT) की दरों के कारण अंतिम रिटेल प्राइस में कुछ रुपयों का अंतर देखने को मिल सकता है। उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके अपने शहर के बिल्कुल सटीक और फाइनल रेट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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