Disco Shanti Hospitalised: 900 फिल्में करने वालीं अभिनेत्री डिस्को शांति की बिगड़ी थी तबीयत, अस्पताल से तस्वीर साझा करते हुए दिया हेल्थ अपडेट

Disco Shanti Health Update: 80 और 90 के दशक में साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री डिस्को शांति इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं। फिल्मों में करीब तीन दशक दूर रहने के बाद उनकी वापसी की खबरों के बीच अभिनेत्री ने अस्पताल से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर परेशान हो गए। तस्वीर में डिस्को शांति की नाक में एक मेडिकल ट्यूब लगी दिखाई दे रही है। हालांकि, अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट में अस्पताल जाने की वजह या अपनी बीमारी से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है।