जयपुर

जयपुर में ED की बड़ी कार्रवाई: कारोबारी पर 150 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, विदेशों में निवेश के सुराग, करोड़ों रुपए बरामद

जयपुर में ईडी और आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, जमीन कारोबारी ज्ञानचंद अग्रवाल समेत कई रियल एस्टेट कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा। 1250 करोड़ के कैश लेन-देन का खुलासा, 9.5 करोड़ नकद बरामद, फर्जी दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 08, 2025

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजधानी जयपुर में 150 करोड़ रुपए से अधिक के जमीन घोटालों के मामले में जमीन कारोबारी ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर चार दिन तक चली कार्रवाई में कई ठोस सबूत जुटाए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, हार्ड डिस्क और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं।


ईडी ने यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस की ओर से दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर की है, जिनमें ज्ञानचंद अग्रवाल पर जमीन हड़पने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।

1250 करोड़ के कैश लेन-देन का खुलासा


जयपुर शहर के छह रियल एस्टेट कॉलोनाइजर्स पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार छठे दिन भी जारी रही। रविवार तक जांच में 1250 करोड़ रुपए के कैश लेन-देन का खुलासा हुआ है।


9.5 करोड़ की नकदी बरामद


इसके अलावा आयकर टीम ने 9.5 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद की है। जांच में एक लाउड सर्वर भी मिला है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन-देन का ब्योरा दर्ज है।


गौरतलब है आयकर विभाग ने मंगलवार (2 सितंबर) को शहर के प्रमुख रियल एस्टेट समूहों के 28 ठिकानों पर पर कार्रवाई शुरू की थी।

Published on:

08 Sept 2025 07:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में ED की बड़ी कार्रवाई: कारोबारी पर 150 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, विदेशों में निवेश के सुराग, करोड़ों रुपए बरामद

