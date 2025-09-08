जयपुर में ED की बड़ी कार्रवाई: कारोबारी पर 150 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, विदेशों में निवेश के सुराग, करोड़ों रुपए बरामद

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजधानी जयपुर में 150 करोड़ रुपए से अधिक के जमीन घोटालों के मामले में जमीन कारोबारी ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर चार दिन तक चली कार्रवाई में कई ठोस सबूत जुटाए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, हार्ड डिस्क और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं।