495 करोड़ की लागत से बिछेगा 45KM लंबा ट्रैक, ROB और 89 पुल होंगे तैयार, राजस्थान से MP तक मिलेगा सीधा संपर्क

Broad-Gauge Line From Bari Sadri To Neemuch: बड़ी सादड़ी से नीमच तक ब्रॉडगेज लाइन बिछाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 45 किमी लंबे इस रेल ट्रैक के निर्माण के बाद उदयपुर से नीमच का सफर पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। वर्तमान में परियोजना का 60 से 65 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।