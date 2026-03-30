राजस्थान के इस जिले को जल्द मिलेगी ROB की सौगात, 8 डम्परों में 220 टन वजन से कर रहे टेस्टिंग

दौसा। बांदीकुई शहर के धौली गुमटी स्थित आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) पर लोड टेस्टिंग का कार्य तेज गति से जारी है। यदि टेस्टिंग की रिपोर्ट सकारात्मक आती है, तो बांदीकुई की जनता को जल्द ही ओवरब्रिज के लोकार्पण की सौगात मिल सकती है। इससे लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 11 अप्रेल को ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ओवरब्रिज का लोकार्पण संभावित है। गौरतलब है कि विधायक भागचंद टांकड़ा इस मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से भी मिल चुके हैं।