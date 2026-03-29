Dausa Accident: पति-पत्नी की एक साथ उठेगी अर्थी, कैला देवी दर्शन करने जा रहे परिवार की कार ने रौंदा

पुलिस के अनुसार खेड़ला खुर्द निवासी गुमान सिंह (66) अपनी पत्नी सरोज कंवर (63) के साथ बाइक से मंडावरी आ रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी सांसें थम गईं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।