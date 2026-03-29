Rajasthan Overbridge: सीएम के दौरे से पहले 10 साल से अटके ROB पर 100 टन लोड टेस्टिंग शुरू, जल्द राहत की उम्मीद

विधायक भागचंद टांकड़ा लंबे समय से आरओबी चालू कराने के प्रयास में लगे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और विभागीय अधिकारियों के साथ कई बैठकों में इस मुद्दे को उठाया है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री के आगमन पर विकास कार्यों के लोकार्पण की तैयारी है, जिसमें इस आरओबी को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।