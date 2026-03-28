Amrit Bharat Train: राजस्थान सहित 4 राज्यों के लिए खुशखबरी, यह ट्रेन हुई रेगुलर; रेलवे ने जारी किए आदेश

अहमदाबाद-कोटा-पटना अमृत भारत ट्रेन के विस्तार से क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। इस ट्रेन के नियमित संचालन से यात्रियों को गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के रास्ते सीधे पटना तक सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा। वहीं, पटना रूट पर लंबी वेटिंग की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को भी राहत मिलेगी। इस ट्रेन में सफर करने से यात्रा का समय और परेशानी दोनों कम होंगे। यह सेवा न केवल सफर को आसान बनाएगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और अन्य आवश्यक यात्राओं को भी अधिक सुगम और सुलभ करेगी।