अमित शाह से मिले विधायक राजेंद्र मीणा, महवा को जिला बनाने समेत कई मांगें रखीं

Dausa politics News: दौसा जिले के महवा से विधायक राजेंद्र मीणा ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। इस दौरान विधायक अपने परिवार के साथ गृहमंत्री से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन्होंने महवा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और परिवहन से संबंधित मांगों को प्रमुखता से रखा। उनकी इस मुलाकात को सियासी हवाएं भी मिल रही है।