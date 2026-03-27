दौसा के सरकारी अस्पताल में हैरान कर देने वाला मामला, मरीज को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल

रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में पहले भी कई बार हंगामा हो चुका। इसे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही माने या जिला प्रशासन का कमजोर नियंत्रण। कारण चाहे जो भी अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार चर्चा में आ चुका। जून 2019 में अव्यस्थाओं के चलते यहां तत्कालीन एनएचएमच निदेशक डॉ समित शर्मा ने निरीक्षण किया था। इस दौरान लापरवाही उजागर होने पर सात कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। फिर भी हालात नहीं सुधर रहे। मरीजों का कहना है जिला प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण करें तो व्यवस्थााओं में सुधार हो सकता है।