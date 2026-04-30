30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

बेदला में सरकारी परिसंपत्तियों पर निगम की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, बेदला में वार्ड सभा हो रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर ताले लगे होने की शिकायत की। वहां मौजूद लोगों ने भी इसे सही बताया। इस दौरान देबारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना से संपर्क किया। इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के तहत पंचायत भवन में सरपंच कक्ष, कुंड, पुलिया के पास स्थित श्मशान के निकट सामुदायिक स्नानघर, बालाजी मंदिर के सामने बावड़ी के पास प्याऊ, संस्कृति वाटिका के सामने सार्वजनिक शौचालय तथा सुखदेवी माताजी मंदिर के सामने स्थित सामुदायिक शौचालय और प्याऊ को कब्जा मुक्त कराया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Apr 30, 2026

बेदला क्षेत्र में विभिन्न सरकारी मदों से निर्मित राजकीय परिसंपत्तियों को नगर निगम ने कार्रवाई कर कब्जा मुक्त कराया।

source patrika photo

ताले तोड़कर कब्जा मुक्त कराया, डेढ़ साल से बंद थीं जनसुविधाएं

उदयपुर. बेदला क्षेत्र में विभिन्न सरकारी मदों से निर्मित राजकीय परिसंपत्तियों को नगर निगम ने कार्रवाई कर कब्जा मुक्त कराया। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कई स्थानों पर लगे ताले तोड़कर इन परिसंपत्तियों को कब्जे में लिया, जिससे अब आमजन को इनका उपयोग सहज रूप से मिल सकेगा।जानकारी के अनुसार, बेदला में वार्ड सभा हो रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर ताले लगे होने की शिकायत की। वहां मौजूद लोगों ने भी इसे सही बताया। इस दौरान देबारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना से संपर्क किया। इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के तहत पंचायत भवन में सरपंच कक्ष, कुंड, पुलिया के पास स्थित श्मशान के निकट सामुदायिक स्नानघर, बालाजी मंदिर के सामने बावड़ी के पास प्याऊ, संस्कृति वाटिका के सामने सार्वजनिक शौचालय तथा सुखदेवी माताजी मंदिर के सामने स्थित सामुदायिक शौचालय और प्याऊ को कब्जा मुक्त कराया गया। जनहित में सरकारी राशि से निर्मित इन परिसंपत्तियों का उपयोग अब गांव के लोग सरल और सुगम तरीके से कर सकेंगे।

डेढ़ साल से लगे थे ताले

जानकारी के अनुसार, बेदला क्षेत्र पिछले डेढ़ साल से पूर्ण रूप से नगर निगम में शामिल हो चुका है। इसके बावजूद तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने इन सरकारी परिसंपत्तियों पर ताले लगाकर चाबियां अपने पास रख ली थीं, जिससे आमजन इन सुविधाओं से वंचित थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 05:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / बेदला में सरकारी परिसंपत्तियों पर निगम की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बहन की मौत से गुस्साए भाई ने जीजा की कर दी हत्या

ओगणा थाना क्षेत्र के अंबावी उपरेटा गांव में बुधवार को हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां साले ने जीजा की हत्या कर दी।
उदयपुर

495 करोड़ की लागत से बिछेगा 45KM लंबा ट्रैक, ROB और 89 पुल होंगे तैयार, राजस्थान से MP तक मिलेगा सीधा संपर्क

उदयपुर

सावधान! वाहनों की होगी धरपकड़, RTO को 500 करोड़ का टारगेट, ई-चालान व्यवस्था से वसूली और सख्त

उदयपुर

Udaipur News : बहन की मौत से गुस्साए भाई ने जीजा की कर दी हत्या, जंगल में ले जाकर पत्थर से सिर कुचला

udaipur news
उदयपुर

सिटी स्टेशन पर शेड का काम शुरू, इस गर्मी तो तपाएगी धूप

यहां हाल ही में शेड निर्माण का काम शुरू हुआ है। इसके मई तक तो पूरा होने की संभावना कम ही है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.