Rajasthan Teachers : राजस्थान के कॉलेज शिक्षकों को बड़ी राहत, अब सालभर मिलेगा अकादमिक अवकाश, आदेश जारी

शिक्षक संगठनों ने कहा भजनलाल सरकार का यह निर्णय प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। अकादमिक अवकाश की यह नई व्यवस्था शिक्षकों को निरंतर सीखने और योगदान देने के अवसर प्रदान करेगी, जिससे राजस्थान की उच्च शिक्षा व्यवस्था और मजबूत बनेगी। राजस्थान के शिक्षक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे सुधार जारी रहेंगे। कुल मिलाकर, यह खबर राजस्थान के कॉलेज शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक विकास है, जो शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा।