Rajasthan: खेत में बैठे थे… तभी रिश्तेदार की पिस्टल से चली गोली, हिस्ट्रीशीटर के पेट में घुसी; जयपुर में मौत

डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे बानसूर अस्पताल से सूचना मिली कि मुगलपुर गांव के एक युवक को गोली लगी है। सूचना मिलते ही हरसौरा थाना पुलिस थाना अधिकारी जनमेजाराम के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुगलपुर गांव में खेत में दो-तीन लोग बैठे हुए थे, जिनमें हिस्ट्रीशीटर महेश गुर्जर और उसका रिश्तेदार चेतन उर्फ काली भी शामिल था।