8 मार्च को महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा

रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को दी जाने वाली इस निशुल्क यात्रा की भरपाई राज्य सरकार की ओर से रोडवेज को की जाएगी। इसके लिए सरकार रोडवेज को टिकट राशि का पुनर्भरण करेगी। महिला दिवस पर दी जाने वाली यह सुविधा महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ यात्रा का अवसर प्रदान करने के साथ ही समाज में उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी एक प्रयास है।