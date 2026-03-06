6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: होली खेलने के बहाने नाबालिग से दरिंदगी

राजस्थान के अलवर शहर से रिश्तों और पड़ोस को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 06, 2026

representative picture (patrika)

राजस्थान के अलवर शहर से रिश्तों और पड़ोस को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। वारदात के बाद पीड़िता के परिजनों में भारी आक्रोश है।

होली खेलने के बहाने बुलाया घर

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। घटना बीते 3 मार्च की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को होली खेलने के बहाने अपने घर बुलाया। मासूम बच्ची युवक की बातों में आ गई और उसके घर चली गई।

कमरे में ले जाकर की हैवानियत

आरोप है कि जैसे ही नाबालिग युवक के घर पहुंची, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने अंदर से दरवाजा बंद कर बच्ची के साथ जबरन बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचा।

पुलिस की कार्रवाई जारी

पीड़िता के पिता की शिकायत पर अलवर शहर के संबंधित थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और बलात्कार की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 11:53 am

Published on:

06 Mar 2026 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: होली खेलने के बहाने नाबालिग से दरिंदगी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

VIDEO: कलश यात्रा के साथ सात दिवसीय श्रीराम कथा का आगाज

अलवर

Rajasthan: खेत में बैठे थे… तभी रिश्तेदार की पिस्टल से चली गोली, हिस्ट्रीशीटर के पेट में घुसी; जयपुर में मौत

history-sheeter Mahesh Gurjar
अलवर

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रोसेस 

अलवर

बाला किला मार्ग पांच महीने से बंद, नवरात्र में कैसे होंगे करणी माता के दर्शन

अलवर

8 मार्च को महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.