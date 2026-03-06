Alwar News: होली खेलने के बहाने नाबालिग से दरिंदगी

representative picture (patrika)
राजस्थान के अलवर शहर से रिश्तों और पड़ोस को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। वारदात के बाद पीड़िता के परिजनों में भारी आक्रोश है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। घटना बीते 3 मार्च की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को होली खेलने के बहाने अपने घर बुलाया। मासूम बच्ची युवक की बातों में आ गई और उसके घर चली गई।
आरोप है कि जैसे ही नाबालिग युवक के घर पहुंची, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने अंदर से दरवाजा बंद कर बच्ची के साथ जबरन बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचा।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर अलवर शहर के संबंधित थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और बलात्कार की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
