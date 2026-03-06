Alwar News: होली खेलने के बहाने नाबालिग से दरिंदगी

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। घटना बीते 3 मार्च की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को होली खेलने के बहाने अपने घर बुलाया। मासूम बच्ची युवक की बातों में आ गई और उसके घर चली गई।