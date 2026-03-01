5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

परिषद क्षेत्र में 35 सीएनजी ऑटो टिपर ने शुरू किया कचरा संग्रहण

भिवाड़ी. आवासीय क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण के लिए नगर परिषद ने 35 ऑटो टिपर खरीदे हैं। खरीदने के बाद सभी ऑटो टिपर का संचालन एक मार्च से शुरू हो चुका है। ऑटो टिपर की खास बात यह है कि इस बार डीजल, पेट्रोल नहीं बल्कि सीएनजी से संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Mar 05, 2026

भिवाड़ी. आवासीय क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण के लिए नगर परिषद ने 35 ऑटो टिपर खरीदे हैं। खरीदने के बाद सभी ऑटो टिपर का संचालन एक मार्च से शुरू हो चुका है। ऑटो टिपर की खास बात यह है कि इस बार डीजल, पेट्रोल नहीं बल्कि सीएनजी से संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो टिपर के संचालन से वायु प्रदूषण नहीं फैलेगा। परिषद को सीपीसीबी ने जो फंड दिया था, उससे टिपर खरीदे गए हैं। एक टिपर की कीमत करीब छह लाख रुपए है। टिपर में कचरा संग्रहण की क्षमता 1.8 क्यूबिक मीटर है। नए टिपर आने के बाद अब नगर परिषद के पास 60 टिपर हो गए हैं, परिषद के पास पहले से 25 टिपर थे। नए टिपर के संचालन का टेंडर भी किया है। टेंडर एक साल का, ठेकेदार की ओर से चालक, हेल्पर और ओएंडएम किया जाएगा। अजमेर की फर्म सोलिड वेस्ट संस्थान ने टेंडर लिया है। टेंडर इस शर्त पर दिया है कि एकीकृत सफाई व्यवस्था होने पर सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।
आयोग ने दिया था फंड: एनसीआर क्षेत्र में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता के वाहनों पर एक प्रतिशत पर्यावरण सेस लगता है। इस सेस की राशि सीपीसीबी के पास पर्यावरण सुरक्षा कोष में जमा होती है। इस राशि का उपयोग वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी संसाधन खरीदने में किया जाता है। भिवाड़ी भी एनसीआर में आता है और केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की ओर से लगाए जाने वाले ग्रेप को झेलता है लेकिन यहां संसाधनों की काफी कमी है। वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए रोड स्वीङ्क्षपग मशीन, एंटी स्मोग गन और पौधारोपण ही कारगर हथियार हैं।
आयोग कर रहा तैयारी: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने साफ सफाई, रोड पर धूल नियंत्रण, पीएम 2.5 और पीएम 10 को रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों को शामिल करते हुए गाइङ्क्षडग डॉक्यूमेंट (टूल किट) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। हवा की सेहत को सुधारने के लिए बेहतर सफाई जरूरी है। अच्छी सफाई के लिए तकनीकी सलाह जरूरी है। टूल किट को क्लीन एयर एशिया का भारतीय कार्यालय तैयार करेगा। गाइङ्क्षडग डॉक्यूमेंट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए तैयार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 11:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / परिषद क्षेत्र में 35 सीएनजी ऑटो टिपर ने शुरू किया कचरा संग्रहण

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर से प्रयागराज और कोलकाता जाने वाली कई ट्रेनें डायवर्ट, टिकट बुकिंग से पहले जरूर देख लें नया रूट

Train Divert
अलवर

Mandi Bhav: राजस्थान में यहां MSP से ज्यादा मिल रहे सरसों के भाव, रोजाना 5 हजार कट्टे लेकर मंडी पहुंच रहे किसान

Rajasthan mustard MSP
अलवर

CM भजनलाल शर्मा काठूवास पहुंचे, टीकाराम जूली की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की

अलवर

दीवान जी का बाग के 11 पट्टों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू, निगम ने नोटिस जारी कर सात दिन में मांगा जवाब

अलवर

खैरथल में कूड़े के ढेर में मिला नवजात शिशु, कुत्तों से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया; डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.