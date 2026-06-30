217 किमी लंबी भिंड-महोबा रेलवे लाइन का दोबारा सर्वे पूरा, 500 से ज्यादा गांवों को मिलेगा फायदा

बता दें वर्ष 2015 के रेल बजट में भिण्ड-लहार-महोबा रेलवे लाइन को शामिल किया गया था। इस पर वर्ष 2012 में सर्वे कार्य भी हुआ था, लेकिन राजनैतिक उदासीनता के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई और खटाई में पड़ गई। जबकि विभाग ने 1748 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित किया था। अब वर्ष 2025-26 में भिण्ड रेलवे स्टेशन से लहार, कोंच होते हुए महोबा तक लगभग 217 किलोमीटर लंबी लाइन का दोबारा सर्वे किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, परियोजना की रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेजी गई है, जिस पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।