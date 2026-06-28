रात 2:50 बजे प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका, पिता-पुत्र ने रस्सी से बांधा, लाठी-डंडे से पीटकर ले ली जान, भिंड में आरोपी गिफ्तार

पुलिस के अनुसार मृतक महिला और अहिवरन के अफेयर था। 14 जून की देर रात 2 बजे 50 वर्षीय सोना बाई पत्नी बदनसिंह नरवरिया अहिवरन सिंह से मिलने पहुंची। यहां सोना बाई ने अहिवरन से अपने नाम एक बीघा जमीन करने की मांग की। इसी बीच अहिवरन का बेटा मुकुट सिंह उर्फ कल्ला जाग गया। कल्ला लाठी लेकर आया और सोना बाई पर हमला कर दिया। तभी अहिवरन ने भी उसे भागने से रोकने के लिए रस्सी से बांध दिया। बंधक बनाकर पिता-पुत्र ने सोना बाई को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। इस हमले में सोना बाई के दोनों पैर और सीने की पांच पसलियां टूट गई, श्रीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई। घटना के दौरान महिला का पति घर पर था, लेकिन शोर सुनकर डरकर वापस लौट गया।