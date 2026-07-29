पालतू कुत्ते को पेड़ पर लटकाया, भिंड में फिर अमानवीयता की पार की हदें

Bhind - भिंड में एक पालतू कुत्ते की निर्मम हत्या कर दी गई। एक युवक ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसे पहले पेड़ से फंदे पर लटकाया और फिर लाठियों से पीटा। इसके बाद उसके 20 से 25 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इस हिंसक घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। भिंड के ऊमरी थाना क्षेत्र के नुन्हाटा गांव में यह वारदात हुई। घटना की सूचना मिलते ही भिंड पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एमपी में कुत्तों के साथ क्रूरता की कई घटनाएं हो रहीं हैं। पेट लवर्स इस पर चिंता जता रहे हैं।