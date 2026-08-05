Bhind News: 21 जुलाई को मिले शव के मामले का खुलासा, दामाद और छोटा भाई गिरफ्तार

प्लानिंग के तहत 20 जुलाई को दामाद बबलू ने फोन करके ससुर अतर सिंह जाटव को ग्वालियर बुलाया और फिर रास्ते भर शराब पिलाते हुए घमूरी ले गया। यहां विजयसिंह के साथ मिलकर उसे गेहूं का कीटनाशक शराब में मिलाकर पिला दिया। इसके बाद आरोपियों गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। देर शाम बबलू अपने ससुर के शव को कार में रखकर गांव चला गया और सुबह उसी कार से दंदरौआ मंदिर दर्शन करने गया और रात में घमूरी के पास शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया। मृतक का मोबाइल भी रुपावई के पास नदी में फेंक दिया था।