Bhind News: कैबिनेट मंत्री के पेट्रोल पंप पर चली गोली, कर्मचारी के सिर पर आई चोट

Bhind Petrol pump firing: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में खुलेआम गोलीबारी की घटना ने हड़कंप मचा दिया। जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के कोहार स्थित पेट्रोल पंप पर कार्यरत एक कर्मचारी को सगे भाइयों ने कट्टे से सिर में गोली मार दी। विवाद पंप पर डीजल के 1500 रुपए मांगने से बढ़ा था। घटना के बाद साथी कर्मचारियों की मदद से घायल को पुलिस ने उपचार के लिए मेहगांव अस्पताल पहुंचाया, यहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत में उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। घटना रविवार रात 8.15 बजे की बताई जा रही है। मंगलवार तक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।