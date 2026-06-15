सतना राजपरिवार गोलीकांड का वीडियो आया सामने, फायरिंग करती दिखीं सुनीता सिंह

Sunita Singh firing video viral: मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में हुए बहुचर्चित गोलीकांड (Satna royal family shooting case) मामले में एक नया वीडियो सामने आने के बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। वायरल हो रहे वीडियो में मामले की प्रमुख किरदार सुनीता सिंह कथित तौर पर फायरिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं गोली चलने के तुरंत बाद राजपरिवार की बहू योगिता सिंह की चीखें भी वीडियो में सुनाई दे रही हैं। सूत्रों के अनुसार, यह वीडियो गोलीकांड से जुड़े घटनाक्रम का अहम साक्ष्य माना जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच कर रही एजेंसियों के लिए कई नए तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है।