सतना में UPI ने तोड़ा नकद लेनदेन का रिकॉर्ड, एक साल में 59 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार

राशि के लिहाज से यूपीआई के बाद आईएमपीएस(इमीडिएट पेमेंट सर्विस) दूसरा सबसे बड़ा माध्यम रहा। इस सेवा के जरिए जिले में 21,53,359.20 लाख (21,534 करोड़) रुपये का लेनदेन दर्ज किया गया। हालांकि ट्रांजेक्शन संख्या और आम लोगों के उपयोग के मामले में यूपीआई का दबदबा कहीं अधिक दिखाई देता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 72,599.44 लाख (करीब 726 करोड़) रुपए का कारोबार हुआ। वहीं भारत क्यूआर के जरिए 2,044.54 लाख रुपये और भीम आधार के माध्यम से 1,212.08 लाख रुपये का लेनदेन दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिले में डिजिटल भुगतान के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यूपीआई सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है।