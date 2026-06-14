परसमनिया गढ़ी गोली कांड: तलाक की कगार तक पहुंचे रुपेन्द्र और योगिता, धारा 9 का केस फाइल

रुपेन्द्र सिंह ने पत्रिका को बताया कि योगिता सिंह लगभग 8 साल से मनमानी पर उतर आई थीं। यहां रहने की बजाय वे अक्सर बिना बताए मायके चली जाती थीं और लगातार झूठ बोल रही थीं। एक बार उनके माता पिता आए तो उन्होंने यह बताया कि वे बागेश्वरधामा जाना चाह रही हैं। इसके बाद वे माता पिता के साथ चली गईं। बाद में पता चला कि वे अपने मायके उदयपुर पहुंच गई। अक्सर वे मायके में ही रहती थीं। जब कभी यहां गढ़ी में आती थीं तो उल्टी सीधी हरकतें करती थीं। उनका लक्क्ष्य हमारी पारिवारिक प्रापर्टी पर कब्जा जमाना हो गया था। इन सबसे परेशान होकर हमने अपने टूट रहे रिश्ते को बचाने और सुलह के जरिए उन्हें वापस लाने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस दायर किया। इस वक्त वे उदयपुर राजस्थान में रह रही थी। कई नोटिस गईं लेकिन उन्होंने इसे लिया नहीं। इसके बाद हमने उदयपुर में आम सूचना भी प्रकाशित करवाई। पिता जी के निधन के बाद वे नागौद में आईं और यहां रहने लगी। नागौद के पते पर भी दो नोटिस दिए गए लेकिन उसे भी लेने से इंकार कर दिया। इससे साबित हो रहा है कि वे वैवाहिक संबंधों को लेकर न तो गंभीर हैं और यहां साथ रहना चाहती है। उनके और परिवार की नजर हमारी प्रापर्टी पर है और उसके लिए ये सब कृत्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परिवार की नजर प्रापर्टी पर है इसका उदाहरण योगिता की छोटी बहन का वह कथन भी है जो उन्होंने हमारे वकील से कहा था। उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ रुपए में सब सेटल हो जाएगा। अर्थात उन्होंने कीमत तय कर रखी है रिश्तों की।