चलती ‘डायल-112’ में भिड़ीं प्रेमिका और पत्नी, उज्जैन में धड़ाधड़ मारी ‘ब्लेड’, लगे 12 टांके

Husband and Girlfriend-Wife dispute: एमपी के उज्जैन शहर में पंवासा थाना क्षेत्र में पति, पत्नी और कथित प्रेमिका के बीच चल रहा विवाद उस वक्त हिंसक मोड़ पर पहुंच गया, जब पुलिस दोनों पक्षों को समझाइश के लिए डायल-112 वाहन से थाने ले जा ही रही थी। रास्ते में वाहन के भीतर कथित प्रेमिका ने युवक की पत्नी के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। जिससे गंभीर रूप से घायल महिला के गले पर 12 टांके लगाने पड़े। पुलिस ने ब्लेड से हमला करने वाली युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे पक्ष पर भी मारपीट का केस कायम कर जांच शुरू कर दी है।