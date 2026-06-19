19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

मैहर में भाजपा के मंच पर चले लात-घूंसे, पूर्व मंत्री के भाई ने सांसद के सामने महामंत्री को पीटा

BJP Leader Fight Video: मंच संचालन कर रहे महामंत्री के साथ पूर्व मंत्री के भाई ने की मारपीट, जिस वक्त मारपीट हुई मंच पर सांसद व पूर्व मंत्री सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Jun 19, 2026

maihar

bjp leader stage fight vijay patel manish chaturvedi video viral, मैहर में भाजपा के मंच पर मारपीट (source-patrika)

Maihar BJP Leader Fight Video: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में भाजपा के एक बड़े कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया, जब सांसद और पूर्व मंत्री के सामने ही मंच पर मारपीट हो गई। मंच संचालन कर रहे भाजपा के मंडल महामंत्री को पूर्व मंत्री के भाई ने मंच पर चढ़कर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मंच पर दोनों के बीच मारपीट हुई, मामला थाने तक भी पहुंच गया है। महामंत्री ने पूर्व मंत्री के भाई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है।

देखें वीडियो-

पूर्व मंत्री के भाई ने मंडल महामंत्री को पीटा

मैहर जिले के ताला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेमिसाल 12 साल पूरे होने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक रिसोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद थे। मंच का संचालन मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी कर रहे थे। इसी दौरान मंच पर पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल के भाई विजय पटेल आ गए और उन्होंने मंच संचालन कर रहे मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम में सनाका खिंच गया। घटना की लिखित शिकायत महामंत्री मनीष ने ताला थाने में की है।

वायरल हुआ वीडियो

भाजपा के कार्यक्रम में मंच पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कार्यक्रम का संचालन ताला मंडल के महामंत्री मनीष चतुर्वेदी कर रहे थे। तभी मंच के नीचे से विजय पटेल मंच पर आ गए। महामंत्री से माइक छुड़ाकर मारपीट करने लगे। इस दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कराया और मामले को शांत कराया।

महामंत्री ने थाने में की शिकायत

मारपीट की इस घटना की लिखित शिकायत मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी ने ताला थाने में की है। मनीष चतुर्वेदी ने बताया कि विजय पटेल के मारने से उनके कान में चोट आई है। उन्होंने विजय पटेल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने शिकायती आवेदन थाने में दिया है। पुलिस ने शिकायत आवेदन को ले लिया है लेकिन मामला दर्ज किया है कि नहीं फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं भाजपा के कार्यक्रम में मंच पर हुई मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है।

परिवार को लेने जा रहे PWD SDO की मौत, देवास के पास दीवार से टकराई बोलेरो

ये भी पढ़ें
betul

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / मैहर में भाजपा के मंच पर चले लात-घूंसे, पूर्व मंत्री के भाई ने सांसद के सामने महामंत्री को पीटा

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सतना में इंजीनियर की दबंगई, बंदूक लेकर सरकारी कार्यों का सत्यापन

gundaraj
सतना

Nagod Royal Family: नागौद राजपरिवार गोलीकांड में आया नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट से सामने आया सच

nagod royal family
सतना

Ranger Girlfriend Hotel Case: 'होटल रॉयल इन' में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ाए रेंजर ने सतना में कॉन्स्टेबल पत्नी पर दर्ज कराई FIR

rewa
सतना

सतना में UPI ने तोड़ा नकद लेनदेन का रिकॉर्ड, एक साल में 59 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार

satnabank
सतना

सतना राजघराना गोलीकांड: सुनीता सिंह का फायरिंग करते वीडियो वायरल, योगिता की निकली चीख

Satna royal family shooting case Sunita Singh firing video viral
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.