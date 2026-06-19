मैहर में भाजपा के मंच पर चले लात-घूंसे, पूर्व मंत्री के भाई ने सांसद के सामने महामंत्री को पीटा

मैहर जिले के ताला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेमिसाल 12 साल पूरे होने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक रिसोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद थे। मंच का संचालन मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी कर रहे थे। इसी दौरान मंच पर पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल के भाई विजय पटेल आ गए और उन्होंने मंच संचालन कर रहे मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम में सनाका खिंच गया। घटना की लिखित शिकायत महामंत्री मनीष ने ताला थाने में की है।