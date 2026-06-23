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नागौद राजघराना गोलीकांड केस, पुलिस से बचकर आरोपी नागेंद्र सिंह ने कोर्ट में लगा दी अर्जी

Nagod Royal Family Shooting Case : परसमनिया गोलीकांड के बाद गिरफ्तारी से बचने जिला कोर्ट पहुंचे रूपेंद्र के साले नागेंद्र सिंह। अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। मारपीट मामले में पुलिस को तीन आरोपियों की तलाश।

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सतना

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Mohammad Faiz Mubarak

Jun 23, 2026

Nagod Royal Family Shooting Case

Nagod Royal Family Shooting Case (नागौद राजघराना गोलीकांड केस Photo Source- Patrika)

Satna News : मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले नागौद के पूर्व राजघराने की परसमनिया गढ़ी में 11 जून को हुए बहुचर्चित गोलीकांड के बाद दर्ज मारपीट प्रकरण में नामजद आरोपी नागेंद्र सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। नागेंद्र सिंह घायल योगिता सिंह के भाई और रूपेंद्र सिंह के साले हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में नागेंद्र सिंह समेत तीन आरोपी अभी भी फरार हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में नागेंद्र सिंह और दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी बीच नागेंद्र सिंह ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। पुलिस मामले की विवेचना जारी रखे हुए है।

मेडिकल रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई थी धारा

पुलिस के अनुसार रूपेंद्र सिंह की मेडिकल रिपोर्ट में उनके बाएं हाथ की कोहनी के नीचे फ्रैक्चर पाया गया था। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (गंभीर चोट पहुंचाना) बढ़ाई गई थी। इससे पहले उनके बयान पर नागेंद्र सिंह और दो अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।

वीडियो भी आए थे सामने

घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें रूपेंद्र सिंह के साथ मारपीट होती दिखाई दी थी। आरोप है कि, विवाद के दौरान गढ़ी में रखे पुरखों के फोटो फ्रेम तोड़कर उनसे हमला किया गया था, जिससे उन्हें सिर, कान और कंधे में चोटें आई थीं। हालांकि पुलिस को गंभीर चोट हाथ में फ्रैक्चर के रूप में मिली।

रीवा में योगिता सिंह का चल रहा उपचार

दूसरी ओर गोली लगने से घायल हुईं योगिता सिंह का उपचार अभी भी रीवा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, उनकी हालत में पहले की अपेक्षा सुधार है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।

यह था पूरा विवाद

पुलिस जांच के अनुसार, रूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी योगिता सिंह के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 11 जून को योगिता सिंह अपने परिजन के साथ परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं। उस समय गढ़ी में रूपेंद्र सिंह के साथ उनकी कथित बिजनेस पार्टनर सुनीता सिंह परिहार मौजूद थीं। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई।

आरोपियों की तलाश जारी

आरोप है कि विवाद के बीच सुनीता सिंह परिहार ने खुद को कमरे में बंद कर खिड़की से कई राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली योगिता सिंह के पेट में लगी थी। पुलिस फायरिंग की आरोपी सुनीता सिंह परिहार को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मारपीट मामले में नामजद आरोपियों की तलाश अभी जारी है।

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Published on:

23 Jun 2026 08:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / नागौद राजघराना गोलीकांड केस, पुलिस से बचकर आरोपी नागेंद्र सिंह ने कोर्ट में लगा दी अर्जी

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