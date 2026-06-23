नागौद राजघराना गोलीकांड केस, पुलिस से बचकर आरोपी नागेंद्र सिंह ने कोर्ट में लगा दी अर्जी

पुलिस के अनुसार रूपेंद्र सिंह की मेडिकल रिपोर्ट में उनके बाएं हाथ की कोहनी के नीचे फ्रैक्चर पाया गया था। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (गंभीर चोट पहुंचाना) बढ़ाई गई थी। इससे पहले उनके बयान पर नागेंद्र सिंह और दो अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।